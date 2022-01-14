التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن ومواعيد سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، خرائط التنبؤ بأماكن سقوط الأمطار، خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

ونشر المركز، الجمعة، الخرائط والنماذج خلال الفترة من ١٤يناير حتى ١٦ من الشهر نفسه، على النحو التالي:

- الجمعة ١٤ يناير:

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية والبحر الأحمر ومحافظات الوجه البحري لسقوط أمطار 1-5 مم قد تصل للقاهرة.

- السبت 15 يناير:

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10مم، بينما تتعرض باقي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5.

- الأحد 16 يناير:

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار متوسطة قد تصل لـ 10مم، بينما تتعرض السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحري والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 وقد تصل إلى الصعيد.