في 24 ساعة.. ضبط 263 قضية مخدرات وتنفيذ 62 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 202 قطعة سلاح ناري، 263 قضية مخدرات، وتنفيذ 85896 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تم ضبط 263 قضية مخدرات بإجمالي 284 متهما، وضبط 42 متهما هاربا، وضبط 16 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 279 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 4 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها، وضبط 23546 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.