بعد 17 جريمة سرقة.. عصابة الـ 5 محافظات في قبضة أمن الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة القسم ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُتخذين من نطاق المديرية والمديريات المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب " 17"واقعة بدوائر ( قسم شرطة زفتى - مركز شرطة السنطة "بالغربية" , مركزي شرطة "طوخ ، كفر شكر" - قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية وقسم شرطة ميت غمر ومركز شرطة أجا بالدقهلية - ومركزي " قويسنا وبركة السبع " بالمنوفية - قسم شرطة الزقازيق بالشرقية )، أرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها (15 "دراجة نارية" ، 2 مركبة "توك توك").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.