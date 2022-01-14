الداخلية: ضبط 230 طربة حشيش في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط 230 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية في الإسماعيلية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأمن الوطني، العام ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرتي مركز شرطة (أبوصوير – الإسماعيلية) بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول)، كما أمكن ضبط المتهم الآخر حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2٫300٫000 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.