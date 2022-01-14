بـ "هيروين وشادو وسلاح".. ضبط 3 تجار مخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية بالقليوبية لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب) بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة قليوب مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم كمية من مخدر "الهيروين، الشادو" بندقية خرطوش، 2 فرد محلي، عدد من الطلقات– مبلغ مالي 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.