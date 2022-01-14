شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن حصاد الأسبوع.. أبرزها متابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لجامعة حلوان على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك حصاد أعمال وأنشطة الجماعة خلال أسبوع.

وتضمنت النشرة جولة الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان داخل كلية الحقوق لمتابعة سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول، بالإضافة إلى جولاته بكليات خارج الحرم الجامعى مثل الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الموسيقية والفنية ورياضة بنات.

كما تضمنت النشرة تنظيم طلاب من أجل مصر بكلية الهندسة كأس لكرة القدم وتقريرا حول تقدم الجامعة فى التصنيفات الدولية وتنظيم لقاءات إرشادية لطلاب كلية التربية النوعية بالمشروع القومى لمحو الأمية.

وأشارت النشرة الأسبوعية إلى تنظيم كلية الخدمة الاجتماعية ملتقى شبابى حول التوعية والقضاء على ظاهرة الإدمان الالكترونى.