شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق امتحانات الترم الأول بهندسة القاهرة وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا السبت، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات حتى يوم 3 فبراير المقبل، بحسب الجدول الزمنى للأقسام والفرق الدراسية بالكلية.

وكان الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، قال فى تصريح سابق لـ" الخليج 365"، إنه تطبيقا لقرار مجلس الوزراء سيتم عدم السماح للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات، مؤكدا أن الكلية أنهت تطعيم طلاب البكالوريس بلقاح كورونا ما بين الجرعة الأولى والجرعتين، بالإضافة إلى تطعيم أعضاء هيئة التدريس .

وتابع الدكتور حسام عبد الفتاح، أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال الامتحانات بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعى ببين الطلاب بالإضافة إلى توزيعهم على فترات.

وكان الدكتور محمد الخشت، قال إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات بالكليات وتوقيتاتها وأماكنها قبل بدء الامتحانات بأسبوعين.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.