شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مخزون السلع بالمحافظات الساحلية والحدودية يتجاوز الـ3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى مد مخازن فروع الجملة بكافة المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية بجميع السلع الغذائية وكذلك السلع المدعمة ضمن مقررات تموين شهر يناير وبكميات كبيرة تحسبا لسقوط الأمطاروتعطل سير السيارات وأن مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ 3 أشهر ويكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

كما يتم توفير الأقماح للمطاحن لتقوم بدورها لتوريد الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز البلدى وصرف للمواطنين من خلال بطاقات التموين بمعدل 5 أرغفة لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.

على جانب آخر، يتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين تقارير يوميا عن معدلات صرف السلع والمنتجات الغذائية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية والتأكد من مدى توافر كافة السلع خاصة مقررات التموين وصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير الجاري، كما قامت مديريات التموين بالتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير كافة المنتجات والسلع وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرحها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.