الطقس في 6 أيام.. انخفاض حرارة وصقيع.. وأمطار تضرب هذه الأماكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 14 يناير إلى الأربعاء 19 يناير 2022.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

- اعتبارا من الجمعة 14 يناير: انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 14 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 - 50% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة مساء بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 15 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 - 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 16 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 - 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الاثنين 17 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 - 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 18 يناير:

- شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأربعاء 19 يناير:

- شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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