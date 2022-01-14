شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب مسجد السيدة زينب: تعلمنا من البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة صناعة وعى دينى ووطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ محمد أبو هاشم إمام وخطيب مسجد السيدة زينب وأخد خريجى البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة ، إنه مشاركته في الأكاديمية تمت من خلال انتقاء مجموعة من الشباب المتميز من وزارة الأوقاف وتم اختبارهم في الوزارة وتم ترشحيهم بعد ذلك للالتحاق بالأكاديمية.

وأضاف إمام وخطيب مسجد السيدة زينب وأخد خريجى البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة ، في تصريحات لبرنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أنه تم اجراء اختبار أخر في الاكاديمية واجتزناها ثم تم عمل برنامج توعوى يهدف لصناعة محتوى دينى مفيد للوطن .

وتابع إمام وخطيب مسجد السيدة زينب : تعلمنا من الأكاديمية الوطنية للتدريب صناعة وعى دينى ووطنى وانسانى مدرك للواقع بكل إشكالياته وتحدياته ومواجهته بكل قوة وعلم واحترافية ومحاصرة الأفكار المتطرفة ومواجهتها بالعلم.

وأوضح إمام وخطيب مسجد السيدة زينب وأخد خريجى البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة ، أن ورس العمل كانت تنحصر في أمور محددة، حيث شق شرعى نتج عنه أمور محددة منها إطفاء نيران الفكر المتطرف ، والمحور الثانى بناء الشخصية الوطنية وبناء الإنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى والتركز على الصفات التي تتمتع بها الشخصية المصرية ، والمحور الثالث بناء حضارة الحضارة والعمران والمشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة .