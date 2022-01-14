شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الرئيس العام للكنائس الرسولية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت الطائفةُ الإنجيليَّةُ بمصر، الدكتور القس جورج وود، رئيس الكنائس الرسولية حول العالم، الذي رحل عن عالمنا بعد تاريخ طويل من العطاء والخدمة الروحية، وذلك بمزيد من الآسى والحزن.

وأوضحت الطائفة الإنجيلية في مصر في بيان رسمي لها أنه كان له دور عظيم لنمو الكنيسة الرسولية في مصر، وجميع أنحاء العالم.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكى، بخالص العزاء للقس ناصر كتكوت، رئيس مجمع الكنائس الرسولية بمصر، وشعب الكنيسة، وجميع محبِّيه.