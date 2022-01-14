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الشباب أولا.. والتنمية والإعمار دائما.. 8 قرارات رئاسية مهمة فى ختام منتدى شباب العالم (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - شهد حفل ختام منتدى شباب العالم 2022 بشرم الشيخ 8 قرارات مهمة للرئيس عبد الفتاح  السيسى، رئيس الجمهورية والتى جاءت كالتالى:

 


قرارات رئاسية
قرارات رئاسية

 

قرارات الرئيس السيسى
قرارات الرئيس السيسى

1- إعلان 2022 عاما للمجتمع المدنى، بحيث تقوم إدارة المنتدى والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية.

 

2- تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها لإنشاء حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الحكومة وإشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية.

 

3- تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكوين مجموعات شبابية من مصر والعالم، للمشاركة الفعالة فى تنظيم قمة المناخ العالمية COP27 بشرم الشيخ.

 

4- تكليف رئاسة الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إقليمى لمبادرات التنمية المصرية فى إطار المسئولية تجاه محيطنا.

 

5- تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج متخصصة للشباب العربى والأفريقى لتطوير قدراتهم فى التكنولوجيا وريادة الأعمال.

 

6- تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلية دائمة لشباب مصر والعالم، على أن تُعرض نتائجها دوريا على كل مؤسسات الدولة.

 

7- تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية قوامها شباب مصر والعالم للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية.

 

8- تكليف رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسات الدولة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية مصر لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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