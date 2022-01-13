شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الله وهب مصر عبقرية المكان.. وعلى أرضها تشكلت الحضارة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الله وهب مصر عبقرية المكان وجعل على أرضها نبتة الحضارة الأولى وتشكلت شخصيتها في التنوع والتعدد وأصبحت هي نقطة إنطلاق جامعة للحضارة وإعلاء قيم المحبة والتسامح، وتابع: "اجتمعنا من أجل الإنسانية ومستقبلها.. مصر الجديدة هي دولة مدنية حديثة تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم وإطلاق مشروع النصب التذكارى لإحياء الإنسانية، أن أبناء مصر يسعون بإخلاص ويحملون للعالم المحبة والسلام.

وأكد الرئيس السيسى، أن منتدى شباب العالم الذى انعقد على مدى الأيام الماضية تدفقت منه الأفكار والرؤى التي تتطلع لمستقبل أفضل للبشرية.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.