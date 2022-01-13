شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يكرم عددا من النماذج الشابة والملهمة بمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من الشخصيات الملهمة، والشباب في منتدى شباب العالم 2022 بشرم الشيخ، وذلك خلال فعاليات الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، المقام في مدينة شرم الشيخ.

وكرم الرئيس عددا من أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، من بينهم الشاب محمد حسن عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، والذى توفى بسبب جائحة كورونا.

كما كرم الرئيس السيسى عدد من الشباب من جنسيات متعددة، بينهم كارولين تورنسى، رابى جويا من السنغال، وكاليب أنوبيل من غانا، دينا أيمن، من مصر، أميناتو تراورى من مالى، وروبرت ميلر من أمريكا، ومحمود عبد المجيد من مصر، ومايلين وانج من كندا ، وتسنيم قنديل، وسالى عبد الخالق، خريجة الأكاديمية البحرية.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.