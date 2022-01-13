شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر مشروع النصب التذكارى لإحياء الإنسانية، استعدادا لحضور الحفل الختامى للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، المقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.



الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب



الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب



الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي يتابعان حفل ختام منتدى شباب العالم (1)



الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي يتابعان حفل ختام منتدى شباب العالم (2)



الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي يتابعان حفل ختام منتدى شباب العالم (3)



الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي يتابعان حفل ختام منتدى شباب العالم



الرئيس السيسي والسيدة قرينته يصلان مقر ختام منتدى شباب العالم



الرئيس السيسي والسيدة قرينته



السفيرة نبيلة مكرم فى حفل ختام منتدى شباب العالم



د. مصطفى مدبولي فى ختام منتدى شباب العالم



رئيس الوزراء يتابع حفل ختام منتدى شباب العالم



لحظة وصول الرئيس السيسي والسيدة قرينته حفل ختام منتدى شباب العالم