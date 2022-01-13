شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "ألوان حقيقية" يتحدثون أمام الرئيس السيسى: منتدى الشباب أعظم تجربة لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المشاركون بالفيلم التسجيلي "ألوان حقيقية" عن تجاربهم، وذلك ضمن حفل ختام النسخة الرابعة بمنتدى شباب العالم 2022، المقام بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته.

وقالت إحدى المشاركات: "قال تعلمت الكثير هذا الأسبوع.. وسعيد جدًا أننى وجدت نفسي من خلال الفيلم التسجيلي والمنتدى.. جميعنا لدينا هذه الطيبة في داخلنا".

فيما قالت المشاركة الثانية بالفيلم التسجيلي: "محظوظة إننى كنت جزء من هذه التجربة، وحينما يشاهدها الناس سيشعرون بالإلهام.. نحن نعتقد أنه من الأسهل أن نقول أننا مختلفون، ولذا لا يمكن الحكم على بعضنا البعض من بعيد، ويجب منح الفرصة للتقارب والمعرفة عن قرب، لنعلم أن هناك أشياء كثيرة مشتركة أهمها الإنسانية، وأنا ممتنة لمنتدى شباب العالم، فهو فرصة تحدث مرة واحدة بالعمر".

فيما قالت المشاركة الثالثة: "مرحبًا بكم جميعًا، اتشرف حقًا بالوقوف بمنتدى شباب العالم، فهو أعظم تجاربي ، فقد تعلمت الكثير، وشاركت تجربة رائعة، وأشعر بالتأثر الكبير، فالعالم يحتاج لمزيد من الحب والقبول، وهذا ما تعلمناه من الجائحة.. شكرًا للجميع".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.