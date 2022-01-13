السيسي: أسعى وشباب مصر لعالم يعمه السلام والمحبة والتآخي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وشباب مصر يسعى إلى أن يبقى هذا العالم أكثر سلامًا يليق بنا وبأوطاننا، وتابع: "يهبنا السلام والعدل لكل البشرية ويكلل جهودنا الحثيثة من أجل السلام والمحبة".

وتوجه الرئيس السيسي، خلال إطلاق مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية والحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، باسمه وباسم شباب مصر برسالات الحب والتأخي لكل العالم، وتابع: "عقدنا العزم والإرادة على أن نبذل كل جهد من أجل رخاء البشرية".

ودعا الرئيس السيسي المشاركين في منتدى شباب العالم أن يرددوا خلفه "شباب مصر والعالم تحيا مصر.. تحيا البشرية.. يحيا شباب العالم".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر 3 نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.