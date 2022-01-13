شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد عرضا غنائيا بالمظلات وأعلام مصر بختام منتدى شباب العالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض غنائى بالمظلات حملت أعلام مصر وشعار تحيا مصر وشعار منتدى شباب العالم، خلال الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ.



مظلات



عرض المظلات



عروض بالمظلات

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.