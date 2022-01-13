شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم فى عيون سائق تاكسى: مصدر الخير لعمال شرم الشيخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أنتم وكل شباب العالم نورتونا في شرم الشيخ" جملة رددها محمد شحاتة سائق التاكسي الذي بدأ مهنته قبل أكثر من 10 سنوات في تلك المدينة الساحرة، بمجرد أن علم أننا صحفيين معنيين بتغطية فعاليات منتدى شباب العالم الذي يشهد بعد قليل حفل ختام نسخته الرابعة بعد أيام من الجلسات والفعاليات المختلفة برعاية وحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ووصف شحاته، 30 عامًا، الذي جاء من إحدى قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية، منتدى شباب العالم بأنه مصدر الخير للعاملين بمدينة شرم الشيخ، ليس فقط في فترات انعقاد المنتدى ولكن على المدى البعيد، فيراه خير دعاية وترويج للسياحة في المدينة والمحافظة بأكملها التي تذخر بالعديد من المناطق السياحية والأثرية، واختصها الله بالشمس الساطعة والجو الدافىء على مدار العام.

وبلباقة، تحدث شحاته عن المنتدى وقال إن يعد أداة قوية للترويج للسياحة ففي ظل ما تعاني منه دول العام من وباء كورونا استطاعت مصر أن تنظم مؤتمر يحضره شباب من مختلف أنحاء العالم، وهي بشرة خير مستكملًا بقوله: شرم الشيخ بلدنا بلد الأمن والأمان، ونفخر بمصر وبرئيسنا عبد الفتاح السيسي.

وانعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وضمت أجندة النسخة الرابعة عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وطرحت أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.