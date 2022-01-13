شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس مجلس لجمع رواد الأعمال بإفريقيا أبرزها.. توصيات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الجلسة الختامية للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، الذي انعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجارى، حيث تضمنت الجلسة حفل خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وخلال كلمتها، أعلنت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب عن توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والتي تضمنت الدعوة لتأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا والذى يجمع رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال بهدف توفير وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض ومبادرات التمويل، ودعوة مُنظمة الصحة العالمية لتبني مبادرة للاعتراف المتبادل باللقاحات، وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه في كل دول العالم التي تعاني من الفقر المائي بهدف انتاج المياه بتكلفة أقل وضمان تحقيق أقصي استفادة منها، والدعوة لعقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقرًا.

كما تضمنت التوصيات، ضرورة إشراك الشباب في قضايا التغيير المناخي والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمي والدولي، والدعوة لإدراك قضايا تنظيم استخدامات الموارد المائية العابرة للحدود على قمة أولويات الأجندة العالمية عبر بلورة نموذج عالمي للحوكمة في إدارة الموارد المائية المشتركة ترتكز على القواعد المستقرة والمستدامة للقانون الدولي، فضلًا عن الدعوة لتوحيد الجهود الأممية لتأسيس منصة موحدة تابعة للأمم المتحدة معنية بضمان التمويل اللازم لمسار إعادة الإعمار وتنسيق السياسات المتعددة بين جميع الأطراف تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى إطلاق إستراتيجية دولية تستهدف تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي وخلق فرص ومجال أكبر لدعم السلم والأمن الدوليين فيما بعد الجائحة.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بشرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.