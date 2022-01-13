شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. منتدى شباب العالم يوصى بعقد قمة لمؤسسات التمويل لمساعدة الدول الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها دعا منتدى شباب العالم، إلى عقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة، لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقرا، وإشراك الشباب في قضايا التغير المناخي والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمي والدولي.

وتضمنت توصيات المنتدى - التي تلتها الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب اليوم الخميس- تأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا الذي يجمع رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال، بهدف توفير وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض والتمويل.

وأوصى المنتدى في نسخته الرابعة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منظمة الصحة العالمية بتبني مبادرة للاعتراف المتبادل باللقاحات، داعيا إلى توطين تكنولوجيا تحلية المياه في كل دول العالم التي تعاني من الفقر المائي لإنتاج المياه بتكلفة اقل وضمان تحقيق أقصى استفادة منها.

كما دعا المنتدى، إلى إدراج قضايا تنظيم استخدامات الموارد المائية العابرة للحدود على قمة أولويات الأجندة عالمية عبر بلورة نموذج عالمي للحوكمة في إدارة الموارد المائية المشتركة ترتكز على القواعد المستقرة والمستدامة للقانون الدولي.

وأكد على ضرورة توحيد الجهود الأممية لتأسيس منصة تابعة للأمم المتحدة تعنى بضمان التمويل اللازم لمسار إعادة الإعمار، وتنسيق السياسات المتعددة بين جميع الأطراف تحت مظلة واحدة.

وطالب المنتدى بإطلاق استراتيجية دولية تستهدف تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي، وخلق فرص ومجال أكبر لدعم السلم والأمن الدوليين فيما بعد الجائحة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسي يوجه بدعم أسر المتوفين فى حادث أشمون وإنشاء كوبرى بالمنطقة

فى إطار المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لحادث أشمون المأساوي الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص بمنشاة القناطر بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وجه الرئيس السيسي، بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين وتوفير جميع احتياجاتهم.

كما أصدر الرئيس السيسى، توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء بدراسة أنسب الحلول لتنفيذ كوبري خاص لأهالى المنطقة للتسهيل على المواطنين ومنع تكرار مثل تلك الحوادث.

كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات تمثلت فى قيام صندوق تحيا مصر بصرف إعانة عاجلة للمتوفى بقيمة 20 ألف جنيه، وقيام وزارة التنمية المحلية بتخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لمحافظة المنوفية لدعم أسر المتوفين بعد إجراء البحث الاجتماعى، وجارى صرف المبلغ وتسليمه لأسر المتوفين خلال 48 ساعة.

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال عدة فرق من المتابعة الميدانية إلي أسر المتوفين لدراسة كل حالة بشكل منفصل وتحديد الدعم المناسب وفقًا لاحتياجات كل أسرة.

نقابة الأطباء: إحالة طبيب الإبراشى للتأديب حال ثبوت استخدام أدوية غير مصرح بها

قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن استخدام الطبيب المعالج للإعلامى الراحل وائل الإبراشى لوصف "الحبة الكبيرة والحبة الصغيرة" في الروشتات التى تداولها الدكتور خالد منتصر، لا تُعد اتهام، حيث إن كثيرا من الأطباء يستخدمون تلك الأوصاف لبعض المرضى، بناءا على طلب المريض بنفسه التسهيل عليه للالتزام بجرعات الدواء.

وأضاف: "لكن لا أحد يعلم حتى الآن ما هو الدواء الذى استخدمه الطبيب، وإن كان مُصرحا به أم لا؟ لكن فى حالة صحة الحديث بخصوص استخدام دواء غير مصرح به أو من اختراع الطبيب فتلك مخالفة، وتستوجب المحاسبة".

وأضاف الطاهر، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: أن علاج الكورونا في الفترة الحالية تعمل الكثير من التخصصات الطبية فيه، لكن الأقرب من بينهم هما الصدرية والحميات، والأمر في حالة الإبراشى يتعلق بالتزام الطبيب ببروتوكول العلاج المتعارف عليه في حالات كورونا أم لا، والتي تتماشى مع حالته، وليس التخصص، خاصة أنه لم يجر عملية جراحية له، ووزارة الصحة نفسها تستخدم كثير من التخصصات فى العلاج، وذلك يتطلب الاستماع لأسرة وائل الإبراشى، والطبيب المُعالج، ويتم الفصل فيما بينهم من خلال لجنة علمية.

فرص سقوط أمطار غدا بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى بالعاصمة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الجمعة، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.

الحكومة تنفى تخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا

كشف المركز الاعلامى لمحلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا، مُوضحةً أنه سيتم تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني بكامل الدرجات، بشرط تقديم الطالب مستنداً طبياً رسمياً يثبت إصابته بالفيروس خلال فترة عقد الامتحانات، مُشددةً على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء إجراء الامتحانات، وذلك حفاظاً على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

وفي سياق متصل، يتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بتعقيم وتطهير اللجان ومنع التجمعات وضبط عملية الدخول والخروج من اللجان والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب، مع قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان، لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وللحفاظ على سير العملية الامتحانية دون أزمات أو معوقات.

الرئيس السيسى يعرب عن سعادته بعودة منتدى شباب العالم بعد توقفه بسبب جائحة كورونا

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إجراء لقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم.

جاء اللقاء ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تمتد في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ.

ووفقًا لبيان صادر عن منتدي شباب العالم؛ فإن الرئيس السيسى، حرص على تبادل الحوار مع الحضور، والإجابة عن كافة الأسئلة التي تطرقت للعديد من القضايا والملفات الحيوية.

وأكد الرئيس السيسى، على أن منتدى شباب العالم يمثل منصة دولية مهمة لفتح الحوار والنقاش الهادف حول القضايا العالمية بين الشباب من مختلف الدول والثقافات، معربًا عن سعادته بعودة المنتدى في نسخته الرابعة بعد توقفه بسبب جائحة كورونا التي مثلت تحديًا كبيرًا أمام العالم أجمع.

وخلال اللقاء، تطرق الرئيس إلى العديد من القضايا المحورية ردًا على أسئلة الحضور من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية والشباب المشاركين، حيث شمل الحوار فتح الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة العربية والإفريقية، واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP27"، والأمن المائي، وحقوق الإنسان، والمصالح الاقتصادية المشتركة بين مصر واليونان. وبالإضافة لذلك، ركز اللقاء على عدة قضايا تخص السياحة، وتمكين الشباب والتعليم، والوعي، والإعلام والدراما، وتجديد الخطاب الديني.

أدار اللقاء الخبيرة الإعلامية نهى النحاس وفريقها من شركة 30N للاستشارات الإعلامية الدولية.

السيدة انتصار السيسى: أحيى نماذج الشباب الملهمة.. رأيت فى أفكارهم مستقبل مصر

أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بتفقد معرضي "حياة كريمة" و"تراثنا" وجناح الحرف اليدوية في منتدى شباب العالم.

وقالت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، إن ما شاهدته من منتجات رائعة وعروض مبهرة بأيدي شباب وشابات مصر، لا سيما من قرى الريف وأهل سيناء، يثبت أن المصريين قادرون على الإبداع والعطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة، وهو ما نقوم به منذ سنوات ونعمل على تعزيزه عبر مشروعنا الكبير "حياة كريمة".

وتابعت: "كما أود أن أحيي النماذج الشبابية الملهمة ومن التقيت بهم في startup vein، فقد رأيت في أفكارهم وأحلامهم، أمل مصر ومستقبلها".

رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 9 أشخاص.. بينهم 3 مواليد إسرائيل

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من إسلام طارق سيد إبراهيم من مواليد إسرائيل من مواليد 1997، ونبيل حسن عبد المطلب غنيم من مواليد القاهرة من مواليد 1965، وزهرة طارق سيد إسماعيل من مواليد إسرائيل من مواليد 1998.

كما وافق رئيس الوزراء على إسقاط الجنسية عن كل من سمير السيد سمير صالح من مواليد إسرائيل عام 2000، ونحمده محمد عواد دياب من مواليد القاهرة من مواليد 1960.

وإسقاط الحنسية عن محمد أسامة رشاد السيد من مواليد 1991، وأمانى أسامة رشاد السيد من مواليد 1988 ، ومحمد على محمد الجناينى من مواليد 2000.

النقل: القيادة السياسية وجهت بسرعة إنشاء محور جديد على النيل بمنطقة القطا

شكلت وزارة النقل لجنة من عدد من المهندسين المتخصصين من هيئتي الطرق والكباري والنقل النهري ومحافظتي الجيزة والمنوفية لاستطلاع موقع المحور الجديد في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة قيام وزارة النقل بالبدء في إنشاء محور في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة والتي شهدت يوم الاثنين الماضى سقوط سيارة نقل بها عدد من الركاب من مختلف الأعمار السنية، في نهر النيل فرع رشيد، وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث وبمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء شكلت الوزارة لجنة من عدد من المهندسين المتخصصين من هيئتي الطرق والكباري والنقل النهري ومحافظتي الجيزة والمنوفية لاستطلاع موقع المحور الجديد والذي يدخل ضمن مخطط الحكومة المصرية لإنشاء عدد 65 محور على النيل من رشيد حتى أسوان جاري العمل في عدد 16محور منها بمختلف محافظات الجمهورية وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات والربط بين الطرق الرئيسة شرق وغرب النيل وخدمة التجمعات السكنية ومناطق التنمية العمرانية المختلفة.

وأضافت الوزارة إلى أنه يجرى إنشاء حاليا محور ابو غالب الجاري تنفيذه حاليا في موقع حادث معدية قريه الدمشلي الذي وقع في اغسطس 2020 ليصل إجمالي عدد المحاور في المسافة من القناطر الخيريه وحتى كوبري الخطاطبه على الطريق الدائري الاقليمي بطول 42 كم إلى عدد 4 محاور على النيل بفاصل حوالى من 10 الى 12 كيلو متر بين كل محور وآخر.

لجنة نوبل النرويجية لرئيس وزراء إثيوبيا: إنهاء الصراع فى تيجراى مسئوليتك

قالت لجنة جائزة نوبل النرويجية، الخميس، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي منحته جائزة نوبل للسلام عام 2019، لديه "مسؤولية خاصة" لإنهاء النزاع القائم في إقليم تيجراي منذ نهاية عام 2020.

وقالت اللجنة في رسالة لوكالة "فرانس برس": "بصفته رئيسا للوزراء وحائزا على نوبل للسلام، أبي أحمد لديه مسؤولية خاصة لإنهاء النزاع والمساهمة في تحقيق السلام" في المنطقة، حيث قتل آلاف الأشخاص بسبب النزاع.

يأتى ذلك وسط تدهور الأوضاع الانسانية فى تيجراى بسبب الصراع الذى بدأ منذ اكثر من عام بين القوات الإثيوبية وقوات تحرير تيجراى.