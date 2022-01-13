شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى الكرنك بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الكرنك الدولي، التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظات الصعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تم تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الكرنك الدولي، وبدأ تشغيلها حيث تم إجراء ثمانية مناظير جهاز هضمي منها سبعة حالات مناظير جهاز هضمي علوي وحالة واحدة منظار قولون، كما تم أخذ عينات Biopsy من بعض الحالات لفحصها.

وأضافت الهيئة، أنه تعد مناظير الجهاز الهضمي من التقنيات الفعالة المستخدمة في التشخيص البصري الدقيق للعديد من أمراض الجهاز الهضمي باستخدام كاميرا صغيرة يتم تثبيتها في أنبوبة طويلة يتم إدخالها إلى الجهاز الهضمي، كما تُستخدم في علاج بعض الأمراض أيضاً.

وتابعت، أنه شارك في إجراء عمليات المناظير كلاً من د. أندرو فاروق، أخصائي ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمستشفى الكرنك الدولي، د. ماجد فريد، أخصائي التخدير، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

ولفتت، إلى أنه تمت إجراء جميع العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط يسددها المنتفع، رغم التكلفة العالية لإجراء مثل هذه العمليات بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا من مزايا نظام التأمين الصحي الشامل الجديد ضمان علاج كل المصريين بجودة وكرامة وعدالة ودون تمييز.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى الكرنك الدولي، لافتًا إلى أنها ضمن المستشفيات التابعة للهيئة لتوفير خدمات الرعاية الصحية بجودة عالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وتابع: أنه تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالصعيد، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبري في مختلف المجالات، ومن أهمها مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لإحداث طفرة تنموية والارتقاء بجودة الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

واستكمل، أنه تضم الأقصر أكبر المستشفيات على مستوى الدولة، ومنها: مستشفى حورس التخصصي والأطفال التخصصي وإيزيس التخصصي والكرنك الدولي وغيرها من المجمعات الطبية الشمولية والمستشفيات المتخصصة، كما أنها تضم 59 مركز ووحدة طب أسرة.

ولفت، إلى أنه تنفذ الدولة في سباق مع الزمن العشرات من المشروعات في المجال الصحي من مستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لأهالي الصعيد، مؤكدًا في هذا الصدد أن الأقصر أصبح لديها نظام صحي قوي وهو التأمين الصحي الشامل الذي أحدث تحول في القطاع الطبي يضاهي أكبر نظم الصحة العالمية.