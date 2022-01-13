شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك ضبط 743 مخالفة لسلع مجهولة المصدر بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك انه استمرارا لدور الجهاز فى ضبط ومراقبة الأسواق شنت أفرع الجهاز حملات طوال الأسبوعيين الماضيين، وقام الجهاز خلال هذه الفترة بشن (125حملة) فى (14محافظة)، أسفرت عن تحرير (743 محضر) مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2021 وبمحافظتى القاهرة والجيزة :

ضبط 77 جهاز ضغط و304 أجهزة سكر، و34 جهاز قياس حرارة و6 جهاز بخار مجهولة المصدر، كما تم تحرير 100 محضر لعدد من المنشآت التجارية وذلك لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، وحيازة سلع مجهولة المصدر، إعاقة عمل مأمورية ضبط قضائى، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلان عن بيانات السلع .

فرع الفيوم :

غلق وتشميع 6 منشآت طبية لمزاولة المهنة بدون ترخيص بالإضافة إلى عدم استيفاء إشتراطات السلامة والصحة والجودة، كما تم تحرير 82 محضرا ضد عدد من المنشآت التجارية والطبية، وذلك لمخالفة سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار الفواتير .

فرع كفر الشيخ :

ضبط حوالي 4.5 طن من السماد المدعم بأحد محلات بيع الأسمدة الزراعية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط عدد من المنشآت الطبية منها معمل تحاليل طبية ومركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص بالإضافة إلي إنتحال صاحبه صفة طبيب بدون الحصول على رخصة مزاولة المهنة وتم التحفظ على 20 عبوة من المواد الكيميائية منتهية الصلاحية.

وتم ضبط كمية من السجائر المستوردة وبدون أي فواتير بالإضافة إلى قطع غيار وإكسسوارات موبايلات غير مدون عليها بلد المنشأ.

وضبط كميات كبيرة من المنظفات بأحد مصنع تعبئة وخلط المنظفات مجهولة المصدر وعدم وجود أى بيانات توضح مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة ومدى صلاحيتها للاستخدام .

تم تحرير عدد من المحاضر ضد عدد من الأنشطة التجارية والطبية المختلفة وذلك لحيازتهم منتجات معروضة للبيع مجهولة المصدر والبيانات المدونة عليها باللغة الإنجليزية فقط، وعدم الإعلان عن أسعار للسلع المعروضة والخدمات المقدمة للجمهور، وعدم الإلتزام بالإشتراطات الطبية وعدم وجود فواتير وعدم وجود شهادات صحية.

فرع أسيوط:

بالإشتراك مع إدارة العلاج الحر تم تشميع عدد من المنشأت الطبية المختلفة لمزاولة المهنة بدون تراخيص ، كما تم تشميع عدد من المحلات التجارية لعدم وجود تراخيص .

كما تم تحرير عدد (119) محضر ضد مجموعة كبيرة من المنشآت التجارية والطبية لعدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير .

فرع بني سويف:

تم ضبط أحد الأشخاص بمزاولة نشاط طبي بدون ترخيص واستخدام أعشاب وعقاقير مجهولة المصدر،كما تم المرور على عدد 34 معمل تحاليل وعدد 4 مراكز طبية وتم غلق عدد 21 معمل تحاليل ومركز علاج طبيعي لعدم وجود ترخيص وضبط كيمياويات وأدوية خاصه بالمعامل منتهية الصلاحيه .

كما تم تحرير عدد (41) محضر لعدد من المنشآت الطبية لعدم وجود تراخيص ، وعدم وجود عقد نفايات ولا يتم التخلص من النفايات الطبية بالشكل السليم ، وعدم الإلتزام باشتراطات مكافحة العدوى، بالإضافة إلي مخالفة قانون حماية المستهلك لعدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى.

فرع البحيرة :

ضبط صالة جيم للألعاب الرياضية بدون ترخيص بالإضافة إلى القيام بأعمال العلاج الطبيعي والذي يديره غير مؤهل .

تم تحرير عدد من المحاضر ضد معارض أجهزة كهربائية ومنزلية لمخالفة قانون حماية المستهلك ، كما تم المرور على عدد 28 معرض لبيع السيارات وتم تحرير 13 محضر لعدم الإلتزام بالإعلان عن السعر الشامل والمواصفات الفنية للسيارة .

فرع الشرقية :

ضبط مخزن مستحضرات تجميل لحيازته مستحضرات من الشامبو والكريم مجهولة المصدر ، كما تم ضبط مخزن أدوية لحيازته فيتامنيات دواجن مجهولة المصدر

وتم تحرير عدد (93) محضر لعدد من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية .

فرع الإسكندرية:

ضبط عدد (35) محل لبيع أجهزة المحمول واكسسوارتها وملابس جاهزة وأجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات ونظارات وأثاث مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لعدم التزامهم بالإعلان عن السعر الشامل للسلع، وعدم إصدار فواتير قانونية ، وعدم الإعلان عن سياسة الإستبدال والإسترجاع، وحيازتهم سلع مجهولة المصدر.

كما تم ضبط عدد (46) محل تجاري (أنشطة متنوعة) لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء وتطبيق الغرامة الفورية.

فرع الدقهلية:

بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر والعلاج الطبيعي والتفتيش والمتابعة بالمحافظة وممثل عن الشباب والرياضة تم تشميع مركز للعلاج الطبيعي لعدم وجود ترخيص مزاولة المهنة .

تم ضبط مخزن أعلاف ومحل عطور ومستحضرات تجميل ومخزن منظفات بدون ترخيص لحيازتهم أعلاف وكمية كبيرة من جراكن صابون سائل ومنظفات وشمع لإزالة الشعر مجهولة المصدر .

كما تم ضبط مصنع ميلامين وذلك لاستخدامه في تصنيع أطباق المائدة من مادة اليوريا المحظور استخدامها في صناعة مواد المائدة وذلك لما تسببه من أمراض خطيرة .

فرع قنا :

ضبط كمية من دهانات مختلفة الأحجام والأوزان ومنظفات منتهية الصلاحية بالإضافة إلى أجهزة كهربائية مجهولة المصدر

تم تحرير عدد(93 ) محضر ضد عدد من المنشآت التجارية والطبية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وبضائع مجهولة المصدر، وعدم وجود فواتير بالإضافة إلي عدم حمل شهادة صحية ومحاضر نظافة وتشغيل عمالة وبيئة ومخالفات أمن صناعي

فرع بور سعيد :

بالإشتراك مع الرقابه التموينيه بدمياط تم المرور علي معارض الأثاث للتحقيق في بعض الشكاوي المتعلقة بالجمهور وإزاله أسباب الشكاوى كما تم ضبط مخزن أعلاف بدون ترخيص وبحياته أعلاف مجهولة المصدر.

فرع جنوب سيناء:

ضبط عدد (368) قطعة فضيات لعلامة تجارية مقلدة بالاضافة إلي تحرير (37) محضر لعدد من المنشآت السياحية لعدم وجود شهادات صحية .

فرع القليوبية :

تم ضبط عدد 950 شمعه فلتر مراحل مختلفه لأنواع مختلفه وعدد 145 فلتر ( ٥ مرحله و ٧ مرحله )غير مدون عليها بيانات باللغة العربية ومجهولة المصدر.

فرع سوهاج :

تم تحرير عدد ( 57 ) محضر ضد محلات تجارية مختلفة الأنشطة منها : محلات قطع غيار الأجهزة الإلكترونية، غيار الموتوسيكلات والتروسيكلات، كماليات وقطع غيار السيارات، الإطارات والبطاريات وذلك لعدم الإعلان عن سياسة الإستبدال والإسترجاع وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار الفواتير القانونية .

فرع السويس :

ضبط كميه من السجائر المستوردة مجهولة المصدر وغير ملصق عليها بندرول وزارة المالية بالإضافة إلي تحرير عدد (16 محضر) لعدد من المنشآت التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك .