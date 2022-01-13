شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه نصيحة هامة للحاصلين على لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة .

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح لا يحمى بشكل كامل من الإصابة بكورونا وتابعت: التزامك بالإجراءات الاحترازية قبل وبعد تلقى لقاح فيروس كورونا يقلل من نسبة إصابتك بالعدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يجب الحرص على تلقى اللقاح والجرعة التنشيطية الخاصة به، ونصحت بالحرص على ارتداء الكمامة وغسل اليدين المستمر والتباعد الاجتماعى عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر.