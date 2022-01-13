شكرا لقرائتكم خبر عن 2486 طالبا وطالبة يخوضون ماراثون الامتحانات بتمريض عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب، جولة تفقدية داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022 بكلية التمريض، رافقه خلالها د.سحر موسى سليمان عميد الكلية، و إشراف د.سحر ياسين وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، د .سهام جرجس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وخلال الجولة أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بالتطويرات التي شهدتها الكلية مؤخرا، وتابع تنفيذ الخطة الاستباقية التي اتخذتها الكلية قبيل بدء ماراثون الامتحانات؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومتحوراته حفاظاً على سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وأوضحت الدكتورة سحر موسي أن الامتحانات تجرى لـ 2486 طالب و طالبة لجميع مراحل البكالوريوس و الدراسات العليا وتستمر حتى 3 من فبراير القادم، حيث تعقد الامتحانات لمدة يومين إسبوعيًا لكل فرقة مقسمين على فترتين في اليوم حفاظاً على التباعد الاجتماعى ، لافتة أن الكلية وضعت خطة تأمينية إستباقية متكاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة و أمن طلابها، من خلال 5 لجان عليا متمثلين في لجنة متابعة سير العملية الامتحانية ولجنة للرعاية الطبية و لجنة للحراسة و الأمن و لجنة للخدمات المختلفة و لجنة لمتابعة الاجراءات الاحترازية ، مشيرة إلى أن هذه اللجان تم تشكيلها برئاستها و عضوية السادة وكلاء الكلية بالتعاون مع رؤساء الاقسام ورؤساء الكنترولات و مختلف إدارات و وحدات الكلية .

وأضافت أن مهمة هذه اللجان، تذليل جميع العقبات أمام الطلاب واتمام العملية الامتحانية بنجاح مع تحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال تلك الفترة.

يذكر أن الكلية تحرص على نشر الإجراءات الاحترازية لجميع الطلاب على موقع الكلية و جروبات الواتس آب و على لوحة الإعلانات بالكلية والمدرجات، بالإضافة لمرور قيادات الكلية الدورى وفريق اللجنة الاحترازي للاطمئنان على سير العملية الامتحانية ، وضرورة الإلتزام بمواعيد محددة للخدمات المقدمة للطلاب خلاف مواعيد الامتحانات وكذلك مواعيد دخول و خروج السيارات لتيسير مسارات خروج ودخول الطلاب.