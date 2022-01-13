شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تجديد 65 عيادة متنقلة تقدم خدمات تنظيم الأسرة بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن قوافل الصحة الإنجابية الخدمية والتوعوية يتم تنفيذها لتحقيق نسب تغطية عالية فى الوصول لجميع المنتفعات بكافة المناطق على مستوى الجمهورية لتوفير وسائل تنظيم الاسرة .

،وأشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه تم افتتاح 9 عيادات لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، شملت 5 عيادات بالمستشفيات الجامعية، وشملت بنها، وبني سويف، وجنوب الوادي، فرعي أسوان وقنا، بجانب تخصيص وتجهيز حجرة منفصلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمستشفى قصر العينى.

وتابع : تم فتح عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، و3 عيادات أخرى بمعهد القلب والجهاز الهضمي والمستشفى التعليمي ومستشفى التأمين الصحي بمحافظة سوهاج.

ولفت إلى تطوير وتجديد 65 عيادة متنقلة تابعين لوزارة الصحة، وتوفير التجهيزات اللازمة لهم، كما تم إمداد 479 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة، علاوة على 65 عيادة تابعة لمشروع "2 كفاية" بوسائل تنظيم الأسرة، وتدريب الفرق الطبية العاملة بها، بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي.