غدر بصديقه ورماه فى النيل.. إحالة أوراق قاتل مهندس الدقهلية للمفتى (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربينى حامد لمفتى الديار المصرية لأخذ الرأى فى إعدام المتهم.

- تعود الواقعة لسبتمبر الماضى بعد اختفاء المهندس فى ظروف غامضة والعثور على جثته طافية على سطح مياه النيل

- زوجة المهندس أحمد عاطف وجهت رسالة للقاتل: كنت سيبه يشوف ابنه الجديد بقى عندى ابن ما شافش أبوه والتانى كل ما الباب يخبط يقول بابا جه

- والدة مهندس الدقهلية: غدر بصديق عمره وقهرنى وإن شاء الله ابنى فى الجنة وأحتسبه عند ربنا