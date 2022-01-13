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شكرا لقرائتكم خبر عن غدر بصديقه ورماه فى النيل.. إحالة أوراق قاتل مهندس الدقهلية للمفتى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربينى حامد لمفتى الديار المصرية لأخذ الرأى فى إعدام المتهم.
- تعود الواقعة لسبتمبر الماضى بعد اختفاء المهندس فى ظروف غامضة والعثور على جثته طافية على سطح مياه النيل
- زوجة المهندس أحمد عاطف وجهت رسالة للقاتل: كنت سيبه يشوف ابنه الجديد بقى عندى ابن ما شافش أبوه والتانى كل ما الباب يخبط يقول بابا جه
- والدة مهندس الدقهلية: غدر بصديق عمره وقهرنى وإن شاء الله ابنى فى الجنة وأحتسبه عند ربنا