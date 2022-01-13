شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى عن اتفاق الحدود البحرية مع اليونان: ملتزمون كدولة بالقواعد الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعليقا على الاتفاق الذى تم بشأن الحدود البحرية مع اليونان: "لن أعلق تعليق آخر سوى هذا التعليق".

وأضاف الرئيس السيسى خلال جلسته مع ممثلي الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة،: ملتزمون كدولة بالقواعد والأعراف الدولية الخاصة بترسيم الحدود والإجراء الذى أجريناه مع اليونان مبنى على ذلك وملتزمين بذلك وهذه إجابة كافية".

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.