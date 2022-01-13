شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: ليس لدينا ملاحظات أو رفض لأى نوع من التعاون مع إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم، إنه "فيما يخص موضوع التأشيرة الموحدة للدول الإفريقية، عندما كانت مصر رئيسة الاتحاد الإفريقي كل الشواغل التي كانت موجودة كنا حريصين إننا نتحرك فيها، واتكلمنا على البنية الأساسية القارية واتفاقية التجارة الحرة الإطارية، ودى تدخلنا في شأن تانى، وأى موضوع يطرح مثل هذا، هو موضوع متقدم جدا لأنه بالطبع النظم والآليات الموجودة بالاتحاد الأوروبى تستطيع تيسير الأمر بشكل كبير، وليس لدينا أى ملاحظات أو رفض لأى نوع من أنواع التعاون مع إفريقيا".

وأضاف: "فى قمة المناخ التى ستعقد آخر هذا العام نتعاون مع مجموعة من المفاوضين الأفارقة، عاوزين المؤتمر يبقى فرصة يتكلم عن أكثر الدول تضررا، وأكثر الدول حاجة للدعم من أجل تجاوز الأضرار الناجمة عن المناخ".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.