شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الموازنة المتاحة تساوى 10% من الأموال المطلوبة لإدارة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحدى ضخم والقضايا الموجودة كثيرة، مضيفا: "ممكن حد يقولى المستشفيات مبتقدمش خدمة طبية جيدة "صحيح" ، تقدر تقولى إزاى دولة بحجم مصر كل موازنتها المتاحة تساوى 10% من الأموال المطلوبة لتشغيل وإدارة الدولة المصرية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء مع الصحفيين على هامش منتدى شباب العالم: "إنت عاوز تريليون دولار، طيب مفيش، لو عاوز تعمل إنفاق مناسب لدولة زى مصر انت عاوز تريليون دولار، هاتوا كل دولة عدد سكانها قريب من مصر بتقول انها بتعمل إنفاق مناسب، هنقول إنها بتنفق على الأقل تريليون دولار، لما تيجي تقارني بدولة مثلا زى أى دولة اوربية غنية عندنا ثبات في النمو الديمغرافي لمدة 50 سنة يعنى ايه ؟، دولة زى ألمانيا وفرنسا عدد سكانها مزدش على مدى 30 سنة اللى فاتت، هل هو كان محتاج يعزز من النظام الصحى ولا يطوره، لأ.. يحسن فيه لأنه امتلك بنية صحية جيدة تسط\تيع تقديم خدمة طبية جيدة جدا.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.