شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: حجم الحركة فى مصر متسارع جدا.. ولا نقبل القبيح فى أى شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حجم الحركة في مصر متسارع جدا وعندما نتصدى لملف نحاول أن نأتى بأكبر قدر من العمل والتطوير، وفيه ليحقق الهدف المطلوب، موضحا أنه لم يستطع التصدي لكل الملفات في وقت واحد، ووضعنا في خطتنا أسبقيات وأولويات، ومن حسن الطالع أنه لا تشعر بالتحرك داخل الأولويات وتجدنا نتحرك داخل الأولوية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، أننا لا نقبل القبيح في أي شيء، حتى في الممارسات الدينية، موضحا أننا لا نريد فهم دينى خاطئ، مردفا: "الاعتقاد الخاطئ أنا مش ضده والمفروض منبقاش ضده هو حر بس نخليه في حاله، ما تفرضش عليا فهمك واعتقادك الدينى، لأن لو سمحت بكده، هقولك طيب يبقى كل صاحب دين يرى أن دينه أفضل ويفرضه على الأخر، واشمعنى لما نيجى جوا الدين نفسه منلقاش فهم لده، أنا صاحب المذهب الفلاني شايف أن مذهبي أفضل من المذاهب الأخرى؟، انت مرتاح مع المذهب دا معندناش مشكلة بس متفرضوش عليا، وأنا مش هفرض عليك فهمي ولا اعتقادي ولا مذهبي".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.