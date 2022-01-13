شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: دول أوروبا لم تحتاج تعزيز التعليم أو الصحة بسبب عدم زيادة سكانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم 2022 بشرم الشيخ مثلا ببعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا فى التعامل مع المنظومة التعليمية، قائلا إن عدد سكانها لم يزد على مدى الـ30 سنة الماضية، ولم تكن هناك أى حاجة إلى تعزيز النظام التعليمى أو الصحى ولكنها اتجهت إلى تطوير الخدمة لتعطى مزيدا من الرفاهية لشعبها.

وتابع الرئيس السيسى: "هذه الدول امتلكت بنية جيدة تستطيع تقديم خدمة جيدة وكل ما هو مطلوب منها التطوير لتحقيق المزيد من الرفاهية، في وجود قدرة اقتصادية هائلة، في حين أن القدرة الاقتصادية في مصر لا تضاهيها.. كملوا المقارنة هل دخل مصر مثل تلك الدول، هل الدخل التعليمى مثل تلك الدول لأ، لا بد أن تطلبوا منى مع مراعاة ظروفى، هتكلم عن السياحة كعنصر يحتاج للاستقرار، دول مثل فرنسا وإسبانيا كم عدد السياح فيها وكم ضربة تلقوها خلال السنوات الماضية إذن دخلهم مستقر وعمل صناعة متقدمة في بلادهم وانا كل من 7 إلى 10 سنوات أتلقى ضربة تجعل السياحة تتراجع".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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