شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي للصحفيين: "مؤمن بحرية التعبير وبنتكلم مع بعض كتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانه بحرية التعبير قائلا: "مؤمن بحرية التعبير وبنتكلم مع بعض كتير قوى ، وأتصور إن حجم التواصل مع المصريين كان ضخم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء مع الصحفيين على هامش منتدى شباب العالم 2022 بشرم الشيخ، لو انت النهاردة عندك اعتقاد خاطئ لنفسك حتى لو متطرف ماقدرش أحاسبك عليه، الاعتقاد ده هايبقى خطر لو تم إعلانه للناس".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.