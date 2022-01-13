شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: وصلنا لمرحلة الفقر المائى.. ولكن مصر ستكون الأولى فى تدوير المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التعاون في قضايا المياه أفضل، مضيفا: "قولنا إن احنا ننظر بكل تقدير وإيجابية في التنمية لأشقائنا في إثيوبيا ولكن ليس على حساب المياه، والدولة المصرية عايشه على شريط المياه اللى بييجي من أسوان حتى إسكندرية وباقى الأرض صحراوية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "هذا كلام مش بنقوله علشان نبرر حاجة، وده واضح وأى مياه موجودة بدأنا في خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة مما لدينا من قدرات وإعادة التدوير، ولما فتحنا محطة بحر البقر كنا بنتكلم لما نخلص مشروعنا هياخد 3 سنين كمان هنبقا من أوائل دول العالم إذا مكوناش الدولة الأولى في العالم في حسن استخدام المياه وإعادة تدويرها.

وتابع الرئيس: "مياه النيل كانت بتييجي من غير تدخل ودلوقتى بقينا 100 مليون والمياه لم تتغير وبالتالي وصلنا طبقا لمعايير الأمم المتحدة الى مرحلة الفقر المائى بنتكلم في 500 متر او 600 متر في السنة في حين ان المعدل العالمى أكثر من 1000 متر في السنة.

وواصل الرئيس السيسي: "أشقائنا في إثيوبيا ننظر لكم بإيجابية كالعادة فيما يخص مياه نهر النيل مع كل الأشقاء في دول حوض النيل من أجل الرخاء لينا كلنا، احنا عاوزين نعيش، لكن كمان مش هنحرم غيرنا أبدا أنه هو يعيش، وإلا هنبقا ناس مش موضوعين، حجم الميه اللى بتنزل على الهضية الاثيوبية 900 مليار متر مكعب، وحجم المياه المتجددة 40 مليارا.. الميه اللى بتجيلنا لا تساوي 10 % من المياه التي تسقط على الهضبة الإثيوبية.. ما نحتاجه هو الوصول إلى اتفاق قانوني يراعي شواغلنا ويفتح باب التنمية فيما بيننا وباقى الدول الافريقية".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.