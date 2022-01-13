شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قطع المياه عن المناطق التالية (أبو رواش - المنطقة الصناعية بأبو رواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوى ابتداء من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة - وادى دجلة - سامكريت - ماونتن فيو) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء غد الجمعة حتى الساعة الـ6 صباح بعد غد السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل خط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة على محور 26 يوليو.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.