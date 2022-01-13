شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5.75 جنيه.
- البصل الأبيض 4.25 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيهات
- الكوسة بـ 11 جنيها .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 9 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات
- الفلفل الألوان 19 جنيها.
- الليمون بـ 11 جنيها.
- الجوافة 9 جنيهات.
- بلح بارحى 34 جنيها
- البسلة 11 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها
- فاصوليا 10 جنيهات .
- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.