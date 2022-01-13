شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النقل بالجيزة يؤدون امتحان الفصل الدراسى الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب النقل بالمرحلة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة امتحان الفصل الدراسي الأول، حيث امتحن طلاب الصف الثانى الاعدادى فى مادة اللغة العربية والخط، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا ، فيما وجهت المديرية المدارس بتوفير أجواء الراحةِ والهدوء بلجانِ الامتحانات، والتزامِ كافةِ المُشاركين في العملية الامتحانية بالدقة في العمل والجد والاجتهاد.

فيما أكد الطلاب سهولة الأسئلة وضوحها، موضحين أن الاختبارات من المنهج الدراسى، ولا توجد أجزاء من خارج مقرر الفصل الدراسي الأول.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول " نصف العام " للعام الدراسى 2022/2021 مع اتخاذ كافة الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب واتداء الكمامة.

- صفوف النقل للمرحلة الابتدائية

الصف الثانى والثالث "الفصل الواحد " والرابع والخامس "صم وضعاف سمع " خلال الفترة من 9 إلى 10 ينابر 2022

-الصف الرابع الابتدائى " عام وفصل واحد ومكفوفين" والسادس (صم وضغاف سمع) خلال الفترة من15 إلى 20 يناير 2022

- الصف الخامس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسابع (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022

- الصف السادس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022.