شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بإلزام الشركات المنفذة لخطوط المترو برفع مخلفات الأعمال أولاً بأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اجتماعا مع رئيس هيئة المترو والمسئولين من الجانبين للوقوف على المعوقات التى تواجه القائمين على تنفيذ الخطين الثالث والرابع لمشروع مترو الأنفاق بنطاق المحافظة والعمل على سرعة حلها لإنجاز المشروعات وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد لها وذلك بحضور الدكتورعصام والي رئيس الهيئة القومية لمترو الانفاق.

وأشار محافظ الجيزة أن المشروع القومي لمتروالانفاق يمثل إضافه حيوية لوسائل النقل والمواصلات التي تتيحها الدولة المصرية للمواطنين وتساهم في تقليل الاعتماد على مركبات السرفيس والنقل الجماعي بما يعود على تقليل الكثافات المرورية بالشوارع خاصه المناطق السكنية المزدحمة.

ولفت إلى أن مشروع الخط الرابع الذي تم بدء العمل به منذ شهور سيقضي على الإزدحام المروري المعروف في شوارع الهرم وفيصل والمريوطية والمنصورية وسوف يساهم في ربط مناطق الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام وشارع الهرم وفيصل وميدان الجيزة ومن ثم لدى إكتمال المشروع ستحدث سيولة مرورية كبيرة في هذه المنطقة المحورية والإستراتيجية، مؤكداً على إستمرار جهود التعاون والتنسيق بين اجهزة المحافظة والهيئة القومية لمترو الأنفاق لتذليل كافة المعوقات مع وضع جدول زمنى محدد للإنتهاء منها .

وخلال الاجتماع أكد المحافظ علي ضرورة تخصيص حارات للطوارئ بمسار محطات مترو الأنفاق الجاري العمل بها خاصه وأن الأعمال تتم بمحاور حيوية بحاجه إلي تخصيص حارات لإجراء التحويلات والبدائل المرورية الطارئة للتسهيل علي المواطنين مشدداً علي ضرورة توجيه الشركات المنفذة للأعمال بعدم إلقاء المخلفات الناتجة عن الأعمال بالطريق العام لتلاشي حدوث أي إعاقات مرورية وحفاظاً علي المظهر الحضاري .

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق علي توقيع غرامات علي الشركات العامله في حال إلقاء مخلفات الأعمال بالطريق العام مع المتابعه الدورية لمواقع العمل مشيداً بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة وشركات المرافق لسرعة تذليل أى معوقات وإنجازأعمال تحويلات المرافق المتعارضه مع المشروع خلال الفترة الماضية والتى ساهمت فى سرعه البدء في تنفيذ المشروع .

حضر اللقاء اللواء علاء بدران السكرتير العام والأستاذ محمود فوزى السكرتير العام المساعد ورؤساء أحياء الطالبية والهرم والعمرانية والعجوزة ومدير مديرية الطرق ومسئولين عن شركات المرافق وممثلين عن الهيئة القومية لمترو الانفاق.