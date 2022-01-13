شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: القيادة السياسية وجهت بسرعة إنشاء محور جديد على النيل بمنطقة القطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت وزارة النقل لجنة من عدد من المهندسين المتخصصين من هيئتي الطرق والكباري والنقل النهري ومحافظتي الجيزة والمنوفية لاستطلاع موقع المحور الجديد في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة قيام وزارة النقل بالبدء في إنشاء محور في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة والتي شهدت يوم الاثنين الماضى سقوط سيارة نقل بها عدد من الركاب من مختلف الأعمار السنية، في نهر النيل فرع رشيد، وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث وبمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء شكلت الوزارة لجنة من عدد من المهندسين المتخصصين من هيئتي الطرق والكباري والنقل النهري ومحافظتي الجيزة والمنوفية لاستطلاع موقع المحور الجديد والذي يدخل ضمن مخطط الحكومة المصرية لإنشاء عدد 65 محور على النيل من رشيد حتى أسوان جاري العمل في عدد 16محور منها بمختلف محافظات الجمهورية وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات والربط بين الطرق الرئيسة شرق وغرب النيل وخدمة التجمعات السكنية ومناطق التنمية العمرانية المختلفة.

وأضافت الوزارة إلى أنه يجرى إنشاء حاليا محور ابو غالب الجاري تنفيذه حاليا في موقع حادث معدية قريه الدمشلي الذي وقع في اغسطس 2020 ليصل إجمالي عدد المحاور في المسافة من القناطر الخيريه وحتى كوبري الخطاطبه على الطريق الدائري الاقليمي بطول 42 كم إلى عدد 4 محاور على النيل بفاصل حوالى من 10 الى 12 كيلو متر بين كل محور وآخر.