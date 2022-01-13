شكرا لقرائتكم خبر عن "الفريدم زون".. منتدى شباب العالم يرفع شعار "بأيدٍ وعقول وابتكارات مصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادته كل عام، يرفع منتدى شباب العالم شعار "بأيد وعقول وابتكارات وهمم مصرية"، أمام رواد الأعمال المصريين، من الشباب المتميزين الذين لديهم من الأفكار الابتكارية، ما يقدمونه بتفرد وإدقان شديد، يلفت الأنظار إليه، ومن هذا المنطلق، وكما عودنا دائما في جميع نسخاته السابقة، يفتح أبوابه أمام كل المبتكرين الشباب، لعرض منتجاتهم المميزة، في أجنحة منطقة الـ "الفريدم زون".

كان هو شعار "بأيد وعقول وابتكارات وهمم مصرية"، الذي رفعه منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، فرصة كبيرة أمام ضيوف المنتدى، للتعرف على منتجات رواد الأعمال المصريين، التي تميزت بالأفكار المبتكرة، وجودة الخامات والصناعة، والإقبال على التعرف بمكونات صناعتها وشرائها.