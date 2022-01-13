شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: أحيى نماذج الشباب الملهمة.. رأيت فى أفكارهم مستقبل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بتفقد معرضي "حياة كريمة" و"تراثنا" وجناح الحرف اليدوية في منتدى شباب العالم.

وقالت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، إن ما شاهدته من منتجات رائعة وعروض مبهرة بأيدي شباب وشابات مصر، لا سيما من قرى الريف وأهل سيناء، يثبت أن المصريين قادرون على الإبداع والعطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة، وهو ما نقوم به منذ سنوات ونعمل على تعزيزه عبر مشروعنا الكبير "حياة كريمة".

وتابعت: "كما أود أن أحيي النماذج الشبابية الملهمة ومن التقيت بهم في startup vein، فقد رأيت في أفكارهم وأحلامهم، أمل مصر ومستقبلها".