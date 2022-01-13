بالأسماء.. السيسي يسلم شهادات التخرج لخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، شهادات التخرج لخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

جاء ذلك ضمن حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب في اليوم الرابع والأخير لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الرابعة تحت شعار "العودة معًا".

وسلم الرئيس السيسي، شهادة التخرج للمهندس المعماري عمر سيف الله خريج برنامج المبعوثين في الخارج مدرس مساعد بهندسة القاهرة والحاصل على منحة نيوتن لنيل درجة الدكتوراة في جامعة (يو سي ال) بلندن.

كما سلم الرئيس السيسي شهادة التخرج، إلى الشيخ محمد السيد أبوهاشم خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة إمام وخطيب ومدرس مسجد السيدة زينب، والذي تميز بقوة عباراته ومرونته في التعامل مع زملائه أثناء فترة تدريبه بالبرنامج.

وسلم الرئيس السيسي شهادة التخرج للطيار داليا علاء الدين خليفة، خريجة برنامج تدريب الطيارين الجدد بشركة مصر للطيران، والتي تميزت بمهاراتها القيادية وأدائها المتميز خلال فترة تدريبها بالبرنامج.

وسلم الرئيس كذلك شهادات لكل من: المحامي العام إيمان سمير القمري خريجة برنامج تدريب المحامين العموم بالنيابة العامة محام عام التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية وأولى عضوات النيابة العامة، والمهندس محمد أحمد الصيرفي خريج برنامج تدريب أعضاء المكتب الفني لرئيس هيئة قناة السويس وكيل قسم بالمكتب الفني لرئيس الهيئة وتميز بالعمل الجماعي وكونه عضو فعال في فريق العمل.

كما تسلمت المستشارة شاهندة محمد كمال خريجة برنامج تدريب مستشاري هيئة قضايا الدولة دفعة 2014 تميزت بالحماس والتفاعل ونشر الروح الإيجابية خلال فترة تدريبها بالبرنامج، والمستشار شنودة نسيم قلدس، خريج برنامج معاوني النيابة الإدارية دفعة 2012 شهادة التخرج، والذي تميز بالالتزام ولمهارات القيادية خلال فترة تدريبه بالبرنامج، والمستشار بلال أحمد شمس الدين خريج برنامج مجلس الدولة دفعة 2015، مندوب مساعد بمجلس الدولة تميز بقدرته على اتخاذ القرارات وروح المبادرة والدافعية أثناء فترة تدريبه، والدكتورة سارة عبدالحميد عبدالجابر خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة مدرس بقسم طب النانو بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفرالشيخ حاصلة على جائزة الكيمياء الخضراء لعلوم الحياة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).​