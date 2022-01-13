السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن التعاون مع ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين الحكومة المصرية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019 الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.

وجاء نص المادة الأولى من القرار: "ووفق على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019 والموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 11 ربيع الأول سنة 1443، الموافق 18 أكتوبر سنة 2021.​