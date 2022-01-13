النيران تلتهم مصنع لتعبئة السكر بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخمبس، حريقا شب في مصنع لتعبئة السكر بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران بإحدى المنشآت الصناعية بطريق مصر أسيوط الزراعي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإداترة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع إطفاء الجنوب ومأمور المركز.

حاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران لتقليل حجم الخسائر بالمصنع المقام داخل جمالون واحد. وانتدبت لجنة للمعاينة وتحديد سبب الحريق.