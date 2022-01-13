بينهم عروس وأم وفتياتها الثلاث.. القاتل الصامت يطرق بيوت الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

24 ساعة اكتست معها محافظة الجيزة بالسواد. دموع لم تجف على رحيل 8 عمال -غالبيتهم أطفال- في حادث سقوط معدية بمنشأة القناطر حتى استيقظ أهالي المحافظة على خبر رحيل عروس الهرم المختنقة ومن بعدها أسرتين بمنطقتي إمبابة وأرض اللواء.

عروس الهرم

أول أمس زف الأهل والأحباب هاجر عصام إلى عش الزوجية. ساعات قليلة كانت عمر فرحة الزوجين. دخلت العروس صاخبة الـ27 ربيعًا الحمام للاستحمام دون أن تخرج.

لاحظ الزوج تأخر شريكة حياته فطرق على باب الحمام دون إجابة. استجمع قواه وفتح الباب ليكتشف الطامة الكبرى. عثر على عروسه جثة هامدة جراء إسفكسيا الخنق نتيجة تسرب غاز من السخان.

أسرة إمبابة

مع غروب شمس الأربعاء، كانت منطقة إمبابة شمال المحافظة على موعد مع فاجعة انخلعت لها القلوب. لقيت عجوز أتمت عامها الثمانين وابنتيها "عاشة وزينب" وإصابة حفيدتها.

المعاينة توصلت إلى حدوث تسرب غاز من السخان في أثناء استحمام إحدى الضحايا. جرى إيداع الجثامين المشرحة ونقل الناجية الوحيدة إلى المستشفى مصابة بحالة إغماء وإعياء شديد.

أسرة أرض اللواء

على بعد خطوات من نقطة شرطة أرض اللواء بحي العجوزة أنقذت العناية الإلهية أسرة من الموت اختناقا بالغاز. حدث تسرب غاز بشارع مسجد المغفرة دون وفيات.

الحادث أسفر عن إصابة محمود ناجي 50 سنة وزوجته نهلة علي خليل 48 سنة وأبنائهما محم محمود ناجي 20 سنة، نوران 22 سنة ومصطفى 14 سنة، نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.