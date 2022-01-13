شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 11 منطقة بـ 6 أكتوبر 8 ساعات.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظ الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وبالتنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر بتنفيذ أعمال تحويل خط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة بمحور 26 يوليو، مما يتطلب قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 14/1/2022 وحتى الساعة 6 من صباح السبت الموافق 15/1/2022.

وأوضحت المحافظة، أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( أبو رواش، المنطقة الصناعية بأبو رواش، طريق مصر إسكندرية الصحراوى بدءاً من حازم حسن، نيو جيزة، كرداسة، المجادلة، مديرية الأمن الجديدة، العمليات الخاصة، وادى دجلة، سامكريت، موتن فيو).

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الاتصال على رقم طوارئ (125).