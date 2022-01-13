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7 طرق إلكترونية لإبلاغ قراءات عدادات المياه.. أولها تطبيق قراءتى

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القاهرة - سامية سيد - دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين الابلاغ عن قراءات عدادات المياه، حيث اتاحت الخدمة للمواطنين خلال الفترة من ١ الى ١٥ من كل شهر، للتيسير على المواطنين من خلال:-

 

1- تطبيق قراءتي، عبر الرابط المتاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

ولأنظمة  IOS

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525

 

2- الموقع الالكتروني للشركة القابضة https://www.hcww.com.eg/

 

3- الموقع الإلكترونى للبوابة التجارية الإلكترونية https://ecp.hcww.com.eg/

 

4- الاتصال بالخط الساخن 125.

 

5- عن طريق سيارات خدمة العملاء المتنقلة.

 

6- مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة.

 

7- إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها علي ماكينة الـ pos أثناء تحصيل الفاتورة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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