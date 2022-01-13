شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 180 حالة إشغال ومصادرة الشيشة من مقاهى شمال الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال، حملات رفع اشغالات، بشوارع العامل الأول وسكة حديد الصوامع وشارع المطار وغيرها وتم خلال الحملة رفع 180حالة من الإشغالات كما تم ضبط مقاهي لتقديم الشيشة وتم أخذ كافة الإجراءات القانونية ومصادرة عدد كبير من الشيش، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام وتكثيف الحملات علي المقاهى والكافيهات والمحلات.

وفى سياق وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بشأن رفع كفاءة النظافة على بنطاق أحياء مدينة الجيزة شملت ترعة الزمر بنطاق حي العمرانية، فقد قامت أجهزة الهيئة بشن حملات نظافة وتجريد أمام مسجد الحسينية، وشارع الدكتور، وشارع الشيخ الشعراوي بترعة الزمر بنطاق حي العمرانية، بمتابعة محمد نور الدين رئيس حي العمرانية.