شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نسعى لإنشاء منظومة إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستثمار وإدارة المشروعات لمتابعة ملفات التعاون المشترك بين الوزارة والشركة فيما يخص مشروعات منظومة المخلفات الصلبة بالإسماعيلية وبورسعيد ودراسة التعاون في مجال مخلفات الهدم والبناء بالمحافظات .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه خلال اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية آخر مستجدات عمل الشركة في محافظتي الاسماعيلية وبورسعيد فيما يخص تنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظتين، وفقاً للعقود الموقعة بين المحافظتين والشركة .

كما تم مناقشة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة فيما يتعلق بمحافظتي الاسماعيلية وبورسعيد لتقديم خدمات الجمع السكني ونظافة الشوارع والميادين والشوارع والمحاور الرئيسية لاستكمال منظومة المخلفات بصورة متكاملة في المحافظتين .

وأكد اللواء محمود شعراوى حرص الوزارة بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات الشريكة بالدولة على النهوض ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بكافة المحافظات وعدم تراكم كميات من القمامة والمخلفات في مصانع التدوير أو خارجها وعدم السماح بالحرق العشوائي للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها والتعاون مع شركات القطاع الخاص فى هذا الملف .

وشهد الاجتماع أيضاً دراسة إمكانية التعاون بين الوزارة والشركة والمحافظات فيما مجال تدوير مخلفات الهدم والبناء في عدد من المحافظات، حيث أشار شعراوي إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف لخلق نظام فعال ومستدام لإدارة مخلفات الهدم والبناء خاصة في ظل النهضة العمرانية والمشروعات القومية الكبري التي تشهدها محافظات الجمهورية المختلفة .

وأكد وزير التنمية المحلية، تشجيع الوزارة لإشراك القطاع الخاص في منظومة تدوير مخلفات الهدم والبناء ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة لرفع كفاءة عمليات الجمع السكني ونظافة الشوارع والميادين والشوارع والمحاور الرئيسية وإدارة المحطات الوسيطة والنقل لمصانع التدوير وادارتها وتشغيل وخلايا الدفن الصحي الآمن بالمحافظات.

كما تم استعراض مقترحات الشركة في التعاون والشراكة والاستثمار في مجال مخلفات الهدم والبناء في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة لها في ظل خبرة الشركة في هذا المجال في بعض المحافظات المصرية ، بالإضافة إلى التواصل مع الشركة الألمانية الموردة للكسارات التي سيتم توزيعها على جميع المحافظات.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى الرغبة في التعاون مع الوزارة والمحافظات في هذا المجال والادارة والتشغيل للمجمعات الخاصة بمخلفات الهدم والبناء والحصول على منتجات متعددة وإعادة استخدام نواتج تدوير هذه المخلفات فيما يخص عمليات الرصف وصناعة الانترلوك وغيرها من المنتجات الأخرى التي تستخدم في عمليات البناء وفقاً للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الجهات المعنية ممثلة في الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ومركز بحوث البناء .

وأوضح أن الشركة ستقوم بإعداد دراسة وافية وملف متكامل فيما يتعلق بالملفات والموضوعات التي تم بحثها في اللقاء بما يساعد في جهود الدولة في وضع منظومة متكاملة للمخلفات بجميع أنواعها والتيسير على القطاع الخاص للعمل في المنظومة بمختلف جوانبها وعمليات توعية المواطنين بالمنظومة ودور منظمات المجتمع المدني في المحافظات التي يعملون بها .