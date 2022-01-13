شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة تنظم قافلة مائية بقرية مسجد موسى بأطفيح ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذت قافلة مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية مسجد موسى بأطفيح، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة أطفيح.

وأشار بدوي، أن القافلة شملت العديد من الأنشطة التوعوية والخدمية والمجتمعية بدأت بحملات توعية للمواطنين، وحملات طرق الأبواب لحث المواطنين علي أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وإتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعمل استطلاع لرأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية مسجد موسى، بالإضافة إلي توزيع بروشورات تحمل رسائل توعية للمواطنين، وتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه، وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل ١٢٥ وخدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي الشكاوى.

وقدمت القافلة جانباً من أنشطة خدمة العملاء كخدمات فحص وقراءة عدادات المياه وبحث وحل عدد من الشكاوى المحاسبية للمواطنين

كما قام فريق المعامل المشارك بالقافلة، برفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

فيما شهد مجلس مدينة أطفيح، لقاءاً مجتمعياً، ضم ممثلي مجلس المدينة وإدارة الأوقاف وإدارة التضامن الإجتماعي بأطفيح وعدد من المواطنين، وتناول اللقاء، التعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في تطوير حياة المواطن بالريف المصري، وضرورة المحافظة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

ونفذ فريق التوعية والمشاركة المجتمعية، ورشة لتعليم السباكة المنزلية الخفيفة للعاملين بمجلس مدينة أطفيح، تهدف إلي تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه وأهمية المحافظة على كل نقطة مياه.

جديرٌ بالذكر، أن مركز أطفيح بالجيزة يشهد تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد(٢٢) قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.